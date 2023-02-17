سرايا القدس-كتيبة جنين و"لواء الشهداء" تصدران بياناً هاماً للرأي العام

أصدرت سرايا القدس- كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى- لواء الشهداء، اليوم الجمعة 17-2-2023، بياناً هاماً للرأي العام والشارع الفلسطيني.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين وكتائب الأقصى- لواء الشهداء في بيان لهما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إحتراماً لإرث الشهداء والجرحى والأسرى، فإن البنادق التي يتم حمايتها والدفاع عنها وعن حامليها هي بنادق المقاومين الذين يضحون بالغالي والنفيس ضد هذا المحتل من أجل الحرية.

وأكدتا على رغبتهم في تعزيز اللحمة بين أبناء شعبنا وحماية منظومة السلم الأهلي واحترام سيادة القانون، موضحةً أنه فيما يخص السجناء الجنائيين الهاربين، فلن يتم توفير الغطاء لأي شخص ارتكب جريمة بحق أي مواطن من أبناء شعبنا".

ودعت "كتيبة جنين" و"لواء الشهداء"، كل الفعاليات والشخصيات ولجان السلم الأهلي والمؤسسة الأمنية بعدم الخلط بين مقاوم يدافع عن كرامة ودماء شعبه وبين من يدان بجريمة تنتهك القانون ودماء المواطنين، ونؤكد بهذا الصدد أننا مع إخوتنا وأبناء شعبنا في تطبيق القانون بحق كل من يمس كرامة المواطنين.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا جماهير شعبنا في جنين البطولة والفداء والشهداء

في الوقت الذي يواصل فيه مقاتلو الحرية من أبناء شعبنا في جنين القسام درب التحدي والمواجهة والجهاد محافظين على طهارة بنادقهم ووحدة توجهاتها نحو المحتل، فإنهم يؤكدون مايلي:

1 إحتراماً لإرث الشهداء والجرحى والأسرى، فإن البنادق التي يتم حمايتها والدفاع عنها وعن حامليها هي بنادق المقاومين الذين يضحون بالغالي والنفيس ضد هذا المحتل من أجل الحرية.

2 إننا كمقاتلين في مخيم جنين، نؤكد على رغبتنا في تعزيز اللحمة بين أبناء شعبنا وحماية منظومة السلم الأهلي واحترام سيادة القانون.

3 فيما يخص السجناء الجنائيين الهاربين، فإننا نؤكد بالإجماع أننا لن نوفر غطاء لأي شخص ارتكب جريمة بحق أي مواطن من أبناء شعبنا.

4 ندعو كل الفعاليات والشخصيات ولجان السلم الأهلي والمؤسسة الأمنية بعدم الخلط بين مقاوم يدافع عن كرامة ودماء شعبه وبين من يدان بجريمة تنتهك القانون ودماء المواطنين، ونؤكد بهذا الصدد أننا مع إخوتنا وأبناء شعبنا في تطبيق القانون بحق كل من يمس كرامة المواطنين.

المجد للشهداء والنصر لشعبنا الموحد

أخوتكم المقاتلون

كتائب شهداء الاقصى لواء الشهداء

سرايا القدس كتيبة جنين

الجمعة 17 فبراير 2023م