فرنسا تلغي شرط فحص "كوفيد" للقادمين من الصين

ألغت فرنسا، مساء أمس الخميس، شرط حيازة المسافرين الآتين من الصين نتيجة فحص سلبية لكوفيد- 19 لا تزيد مدّته عن 48 ساعة.

وكانت فرضت فرنسا هذا الإجراء في مطلع كانون الثاني/ يناير 2023 إثر تفشّي الإصابات بفيروس كورونا في العملاق الآسيوي.

وقالت السفارة الفرنسية في بكين في بيان لها:"إنّه "اعتبارا من 16 شباط/ فبراير، لم يعد يُطلب من الركّاب المسافرين من الصين إلى فرنسا إبراز نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر لا تزيد مدّته عن 48 ساعة، ولا كذلك تعبئة استمارة صحية متعلّقة بكوفيد- 19".

وأضاف البيان :"أنّ باريس قرّرت أيضا إلغاء فحوصات كوفيد- 19 التي كانت السلطات تجريها في المطارات الفرنسية على بعض الركاب الآتين من الصين في عيّنات كان يتمّ اختيارها عشوائيا. لكنّ البيان شدّد على أنّ شرط وضع كمامة على متن الطائرات المتّجهة من الصين إلى فرنسا يبقى ساريا".

جدير ذكره أن السلطات الفرنسية فرضت هذه القيود لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بكوفيد في الصين بعدما تخلّت الأخيرة عن سياسة صفر كوفيد.

ويُشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة خفّفت دول عدّة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، القيود التي فرضتها على المسافرين الآتين من الصين.