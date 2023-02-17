الولايات المتحدة تعترض طائرات عسكرية روسية

اعترضت الولايات المتحدة الأميركية، عدة طائرات عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأعلنت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية (نوراد)، مساء أمس الخميس، عن اعتراض طائرات عسكرية روسية للمرة الثانية في غضون أيام قليلة.

وقالت القيادة، في بيان لها: "من الشائع حدوث نشاط عسكري روسي بالقرب مما يُعرف بمنطقة تحديد الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (ADIZ)، وبالتالي فإن الرحلات الجوية "لا يُنظر إليها على أنها تهديد أو استفزاز".

وأضافت قائلةً :"إن الطائرات الروسية بقيت في الأجواء الدولية، ولم تدخل المجال الجوي الأميركي أو الكندي".

وتابعت "نوراد":" الطائرات الروسية ضمت، أمس الخميس، طائرات من طراز TU-95 BEAR-H وSU-30 وطائرات مقاتلة من طراز SU-35".

ويُشار إلى أنه في الأغلب تستخدم "نوراد" شبكة دفاعية متعددة الطبقات من الأقمار الصناعية والرادارات الأرضية والرادارات المحمولة جوا والطائرات المقاتلة لتتبع وتحديد الطائرات والإبلاغ عن الإجراءات المناسبة.

جدير ذكره أنه، الثلاثاء الماضي، اعترضت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 16، أربع طائرات روسية، وأجبرتها على العودة من حيث جاءت.