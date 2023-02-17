الإعلام العبري: حالة تأهب شــديد في القدس المحتلة لدى قوات الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 17-2-2023، أنه تسود حالة تأهب شديدة في القدس المحتلة في صفوف شرطة الاحتلال وما يعرف بـ"حرس الحدود".

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: "إن حالة تأهب شديدة في القدس في أعقاب العمليات الأخيرة، تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في المنطقة".

ونقلت الصحيفة العبرية عن شرطة الاحتلال الصهيوني في منطقة القدس قولها: "سنزيد استعداداتنا في جميع القطاعات في جميع أنحاء مدينة القدس، بما في ذلك زيادة النشاط الأمني كما كان عليه الأسبوع الماضي في وسط وشرق المدينة، وعلى خط التماس وفي البلدة القديمة".

من ناحيته، طالب مسؤول في شرطة الاحتلال بحظر تطبيق "التيك توك" في القدس؛ زاعماً أنه أصبح المحرّض الرئيسي للأطفال والفتية لتنفيذ عمليات، على حد قوله.