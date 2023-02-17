بالفيديو والصور الآلاف يؤدون الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر، اليوم الجمعة 17-2-2023، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنأعداد كبيرة من المصلين تقدر بعشرات الآلاف أدوا فجر اليوم صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك.

وبالرغم من حالة البرد الشديد إلا أنه تواجد في المسجد الأقصى الآلاف من المواطنين الذين شدوا الرحال إليه منذ مساء أمس وساعات مبكرة من فجر اليوم.

ودعت أمس العديد من الهيئات المقدسية المواطنين لضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلاتي الفجر والجمعة اليوم في الأقصى؛ لمنع المستوطنين المتطرفين من اقتحامه وقطع الطريق على محاولاتهم لتقسيمه زمانياً ومكانياً.









