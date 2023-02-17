مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز "حوارة" جنوب نابلس

أطلق مقاومون النار، فجر اليوم الجمعة 17-2-2023، تجاه حاجز "حوارة" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون استهدفوا حاجز "حوارة" الواقع جنوب مدينة نابلس بوابل كثيف من الرصاص فجر اليوم الجمعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

ويشار إلى أنه بشكل شبه يومي يقوم مقاومون من سريا القدس- كتيبة نابلس وكتيبة بلاطة وعرين الأسود بإطلاق النار باتجاه حواجز قوات الاحتلال المنتشرة في محيط مدينة نابلس المحتلة.

جدير ذكره أن عمليات إطلاق النار باتجاه حواجز الاحتلال تأتي رداً على الهجمة الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال تجاه مدينة القدس والأسرى في سجون الاحتلال.