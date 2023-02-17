أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 17-2-2023

يبحث الكثير من المتابعين باستمرار عن أسعار الذهب؛ لأهميتها لشريحة كبيرة من الناس الذين يريدون معرفة التغييرات التي تطرأ على أسعارها في التداولات المحلية في فلسطين طبقاً للأسعار العالمية.

لذلك نقدم لكم وبشكل دائم في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار تداولات الذهب في السوق المحلي في فلسطين.

وجاءت بيع أسعار الذهب في فلسطين وبمختلف العيارات المتداولة، اليوم الجمعة 17-2-2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: 210.05 شيكل

اسعار الذهب عيار 22: 192.54 شيكل

اسعار الذهب عيار 21: 183.80 شيكل

اسعـــــــــار الذهب عيار 18: 157 شيكل

سعر الذهب عيار14: 122.53 شيكل

سعـــــــــــــر الذهب عيار 12: 105 شيكل

اسعــــــــــــــار أوقيــــــــة الذهب6.532 شيكل

اسعــــــــار جنيـــــه الذهب 1,470 شيكل

اسعار كيــــلو الذهب 210,047 شيكل