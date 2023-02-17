أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم الجمعة 17-2-2023

شهدت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 17-2-2023، ارتفاعاً في أسعار بيعها وخاصة البندورة والخيار الذي وصل لـ5 شواكل للكيلو الواحد، فيما واصل البيض والدجاج ارتفاعهما.

ونحرص دوما في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على أن نقدم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم؛ حيث يبحث المواطنون بشكل دائم عليها وعن التغيرات التي تطرأ على أسعارها.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 17-2-2023، كما يلي: