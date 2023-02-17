انخفاض أسعار الدولار وباقي العملات بالأسواق اليوم الجمعة 17-2-2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة، اليوم الجمعة 17-2-2023، تراجعاً في قيمتها، حيث جاء ذلك بعد الارتفاع الذي حققته مؤخراً.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل مستمر على تقديم أسعار الدولار والعملات وكافة التحديثات والتغيرات التي تطرأ عليها في التعاملات المحلية والدولية؛ لأهميتها للكثير من التاس والتجار.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات المتداولة، اليوم الجمعة 17-2-2023، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.50

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل:4.94

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.79

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11