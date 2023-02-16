هل ارتفع سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة التفاصيل الجديدة التي من خلالها تتعرفون على الأسعار الجديدة التي تتمحور حول أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات بالأسواق حيث حرصنا كل الحرص على وضعها حتى يطلع المواطن الأردني عليها بكل سهولة ونحن نقوم في تخصيص كل يوم مقالة واحدة نجيب فيها عن هذه الأسعار أولا بأول وجاءت تفاصيلها على النحو الآتي :

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو الآتي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 24وصل عند مستوى 41.93 دينار ويعادل 59.10 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 22 وصل عند مستوى 38.43 دينار ويعادل 54.18 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 21 وصل عند مستوى 36.69 دينار ويعادل 51.72 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 18 وصل عند مستوى 31.45 دينار ويعادل 44.33 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 14 وصل عند مستوى 24.46 دينار ويعادل 34.48 دولار

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 12 وصل عند مستوى 20.96 دينار ويعادل 29.55 دولار

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,304 دينار ويعادل 1,838 دولار

اسعار جنيه الذهب 293.50 دينار يعادل 413.73 دولار

اسعار كيلو الذهب 41,928 دينار يعادل 59,103 دولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو الآتي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 فبراير 41.95 36.71 31.46 24.47 20.97

14 فبراير 42.34 37.04 31.75 24.70 21.17

13 فبراير 42.31 37.02 31.73 24.68 21.15

12 فبراير 42.58 37.25 31.93 24.84 21.29

11 فبراير 42.58 37.25 31.93 24.84 21.29

10 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.28

9 فبراير 42.45 37.15 31.84 24.76 21.23

8 فبراير 42.79 37.44 32.09 24.96 21.39

7 فبراير 42.68 37.35 32.01 24.90 21.34

6 فبراير 42.66 37.33 31.99 24.88 21.33

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول هل ارتفع سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 17-2-202 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .