سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء اليوم الجمعة 17-2-2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، والذي شهد ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوريا.

سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء

وشهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023، ارتفاعا كبيرا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث سجلت 7250 ليرة للشراء، مقابل 7400 ليرة للبيع للدولار.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس، 7757 ليرة للشراء، و7923 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية، اليوم الخميس، 382 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 392 ليرة سورية.