سعر جرام الذهب في سوريا بكم النهارده الجمعة 17-2-2023 عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية وعمل فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على الأسعار الجديدة التي تتم في تعاملات اليوم في الأسواق المحلية بجميع المحافظات حيث سجل هذا العيار يوم امس عند مستوى 1,580 جنيها أما الجديد يترتب عليكم المواصلة في المتابعة للوصول إلى النهاية .

سعر جرام الذهب في سوريا بكم النهارده الجمعة 17-2-2023

كما ووضعنا لكم متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 24 عند مستوى بيع 1,914 شراء 1,926 جنيها

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 22 عند مستوى بيع 1,755 شراء 1,765 جنيها

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 21 عند مستوى بيع 1,675 شراء 1,685 جنيها

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 18 عند مستوى بيع 1,436 شراء 1,444 جنيها

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 14 عند مستوى بيع 1,117 شراء 1,123 جنيها

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-2-2023 عيار 12 عند مستوى بيع 957 شراء 963 جنيها

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 59,534 شراء 59,890 جنيها

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 13,400 شراء 13,480 جنيها

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 1,914,286 شراء 1,925,714 جنيها

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو الآتي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,807 جنيه $59.10

سعر الذهب عيار 22 1,656 جنيه $54.18

اسعار الذهب عيار 21 1,581 جنيه $51.72

اسعار الذهب عيار 18 1,355 جنيه $44.33

سعر الذهب عيار 14 1,054 جنيه $34.48

سعر الذهب عيار 12 903.42 جنيه $29.55

سعر الذهب عيار 9 677.57 جنيه $22.16

اسعار أوقية الذهب 56,193 جنيه $1,838

اسعار جنيه الذهب 12,648 جنيه $413.73

اسعار كيلو الذهب 1,806,841 جنيه $59,103

سعر الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 فبراير 1,806 1,580 1,354 1,053 902.95

14 فبراير 1,826 1,598 1,370 1,065 913.04

13 فبراير 1,820 1,593 1,365 1,062 910.14

12 فبراير 1,831 1,602 1,373 1,068 915.54

11 فبراير 1,826 1,598 1,370 1,065 913.07

10 فبراير 1,829 1,601 1,372 1,067 914.64

9 فبراير 1,825 1,597 1,369 1,065 912.68

8 فبراير 1,832 1,603 1,374 1,069 915.86

7 فبراير 1,823 1,595 1,367 1,063 911.36

6 فبراير 1,816 1,589 1,362 1,059 907.80

في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر جرام الذهب في سوريا بكم النهارده الجمعة 17-2-2023 عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .