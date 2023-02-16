فلسطين اليوم - غزة

سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء اليوم الجمعة 17-2-2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، والذي شهد ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم الخميس في صيرفة

وسجل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، 43.600 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وبلغ سعر صرف اليورو في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس،16.072.71 ليرة لبنانية.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0709 دولار أمريكي.