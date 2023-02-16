السفارة: نقل ضحايا حادث الإسماعيلية إلى غزة فجر الجمعة

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، بأنه تم الإنتهاء من إجراءات النيابة العامة المصرية بخصوص جثامين ضحايا الحادث الأليم.

ووفق المصادر ذاتها، يتم إنهاء إجراءات وزارة الصحة المصرية تمهيداً لنقل الجثامين إلى قطاع غزة، متوقعة وصولهم صباح غدًا الجمعة.

وحول المصابين في الحادث، أوضحت أنه جرى تحويل 3 مصابين الذين نجوا من الحادثة إلى مشفى الزقازيق ومستشفى أبوخليفة لتلقي الخدمات العلاجية.

في السياق، قالت سفارة دولة فلسطين في مصر أن جثامين المتوفين الخمسة ضحايا حادث السير الذي وقع في مدينة الإسماعيلية، ستتحرك بصحبة مندوب السفارة فجر يوم الجمعة تجاه قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لتواري الثرى في قطاع غزة .

وأضافت السفارة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن مندوبي السفارة يستمرون في متابعة ومرافقة حالة المصابين الثلاثة بالمستشفيات المصرية ، وتبذل جهودها إلى حين الاطمئنان على استقرار حالاتهم الصحية وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وشكرت ألأجهزة المصرية المعنية والجهات ذات الصلة، التي بذلت جهودها لتيسير عودة الجثامين إلى أرض الوطن، وساعدت في تقديم العون الطبي للمصابين والجرحى.