مئات السوريين ما زالوا يقبعون تحت الأنقاض في جنديرس

قال رئيس لجنة الصيادلة في "صحة عفرين" بسوريا، أحمد عيسى، أن نحو 500 شخص تحت أنقاض الزلزال في جنديرس، مؤكدًا أن الإمكانات الصحيّة الضعيفة ساهمت بها مؤسسة بارزاني الخيرية .

وأشار عيسى إلى أن الناحية تعرضت لضرر كبير "ونحو 500 شخص مازالوا تحت الأنقاض في جنديرس.

وأوضح: "سجلت في عفرين ونواحيها 138 وفاة، وأكثر من 3 آلاف مصاب، أما في جنديرس فقضى نحو 1012شخصاً، وأكثر من 2000 إصابة، إلّا أن هذه الحصيلة غير نهائية فلا يزال الكثيرون تحت الأنقاض".

وتطرق عيسى لحالة تعرض لها طفل في عفرين بترت ساقه وتضررت ذراعاه وفقد والده ووالدته وأفرادا آخرين من عائلته وتزامن تواجده في مستشفى عفرين مع وصول سيارة إسعاف تابعة لمؤسسة بارزاني الخيرية التي تعهدت بمساعدة الطفل في العلاج إلى أن يمشي.