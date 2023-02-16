صور- تفاصيل معلمة تحلق شعر تلاميذها بالمدرسة في الجزائر 2023 - بالفيديو

تفاصيل معلمة تحلق شعر تلاميذها بالمدرسة في الجزائر 2023 ، وعم غضب في البلاد وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها وسط انتقادات كبيرة على هذه المعلمة التي قامت بحلق شعور طلابها في المدرسة وفي هذا التوقيت يبحث الالاف من الأشخاص الجزائريين عبر الانترنت لمعرفة حقيقة ما جرى وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل كاملة في هذه المقالة حيث وضعنا لكم بعد هذه المقدمة صورا وفيديو يوضح ذلك ، ونطلب منكم المتابعة الكاملة حتى الوصول إلى نهاية السطور .

تفاصيل معلمة تحلق شعر تلاميذها في الجزائر 2023

ولقد ووضعنا لكم التفاصيل ، إذ أن معلمة في المرحلة الابتدائية في مدرسة الشهيد سعد الله عمار بجميلة في سطيف بمدينة جميلة في ولاية سطيف أقدمت على حلق شعر خمسة طلاب في الصف معاقبة لهم أمام زملاءهم .

حيث اضرت وزارة التربية والتعليم إلى اصدار بيان عاجل لتوضيح وتصحيح الموضوع ، إذ تم معاقبة المعلمة على سلوكها المرفوض كما وقامت بإصلاحها مع أولياء الأمور وجعت الجميع إلى عدم تضخيم الواقعة .

معلمة تحلق شعر طلاب في الجزائر 2023

وقدمت المعلمة اعتذارا إلى أولياء الأمور ، علما أن وزارة التربية اقرت برفع تقرير رسمي بها للأخذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها ، علما أن القصة تم تصويرها وتداولها بصورة كبيرة على الانترنت .

صور معلمة جزائرية تحلق شعر طلاب في المدرسة

ولقد وضعنا لكم صورا يظهر قيام معلمة جزائرية وهي تقص شعر تلاميذها كنوع من العقاب ، وهي على النحو التالي :

عزيزية علقت معلمة جزائرية تحلق شعر طلاب في المدرسة : مع احترامي لها ك معلمة تربوية، فهي تستحق العقاب فعلاً، لأنها أخطأت بتصرفها هذا . وللدلالة على ذلك فلها أن اتخيل بأن أحدهم ابنها وقد عاد إليها من المدرسة مشوهاً شعر رأسه بهذه الطريقة!! ما هو موقفها حينئذٍ ؟! ".

مازن علق : "العقاب قصوا شعرها واظافرها صدقوني اقوى عقاب البنات اهم شيء عندهم الشعر والاظافر ". وتعد هذا السلوك نادرا في الجزائر .