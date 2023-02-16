تمديد ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس

مددت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية، اليوم الخميس، ساعات الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس، المقررة يوم السبت المقبل.

ووفق بيان اللجنة، فغن قرار تمديد اللجنة يأتي احتراما للشعائر الدينية لكافة فئات شعبنا، خاصة إخواننا في الطائفة السامرية وحرصا من اللجنة على إشراكهم في العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن صناديق الاقتراع ستفتح في تمام الساعة 8:00 صباحا وتغلق عند 6:30 مساء بدلا من الساعة الرابعة، التي تغلق فيها صناديق اقتراع انتخابات الغرف التجارية الصناعية كالمعتاد.

الجدير بالذكر، أن 3074 ناخبا، يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار 13 مرشحا من أصل 20 مرشحا بينهم سيدة واحدة، يتنافسون على مقاعد الغرفة التي تأسست عام 1943.