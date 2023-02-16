إعلان حالة التعبئـة والاستنفــــار للأسرى وقرار بالاعتصام غداً في ساحات السجون

أفادت هيئة الأسرى ونادي الأسير، مساء اليوم الخميس 16-2-2023، أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، قررت غدًا الاعتصام في ساحات السجون، بعد صلاة الجمعة، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن هذه الإجراءات من قبل الأسرى؛ جاءت في ضوء التطورات الخطيرة وإعلان "إدارة السجون" توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن (جلبوع) الصهيوني.

ويُشار إلى أنه لليوم الثالث على التوالي، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، العصيان ضد قرارات إدارة السجون، رفضًا لما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، بحقهم من حرمانهم من أبسط حقوقهم، وسط تهديدات بعقوبات جماعية