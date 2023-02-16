مدير الحج والعمرة يكشف تفاصيل اختيار الحجاج للعام الحالي والقادم

أكد مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عادل الصوالحة، أن إعلان الوزارة دفع الدفعة الأولى من تكاليف الحج هو موجه لكافة المواطنين الذين سجلوا للحج هذا العام، مشدداً على أن الدفعة المالية الأولى التي طالبت الوزارة الحجاج بدفعها هي لإثبات الجدية والقدرة والاستطاعة وكل من يقوم بدفع الدفعة الأولى سيتم دخوله للقرعة.

وكانت وزارة الأوقاف، دعت المواطنين المسجلين للحج هذا العام بضرورة دفع الدفعة الأولى من تكاليف الحج للعام الحالي 2023.

قال الصوالحة في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"ان عدد المسجلين للحج هذا العام فاق 41900 مسجل، وهو عدد كبير جداً وهو عدد كان متوقعاً؛ لأن آخر قرعة أُجريت عام 2013 واستمرت حتى هذا العام لذلك قررنا إجراء القرعة هذا العام لعامين، موضحاً أن إتمام هذه الخطوة يعتبر مرحلة تمهيدية للدخول للقرعة هذا العام"

وعن تجهيزات الحج أضاف :"بدأت الوزارة بشكل مبكر في إجراء القرعة والتسجيل؛ لأن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً كما هو معتاد، مبيناً أنه منذ اليوم تم فتح الباب للحجاج لدفع الدفعة الأولى الجزئية من تكاليف الحج وذلك ابتداءً من الإثنين المقبل عبر البنوك، وسيتم الدفع بكافة العملات المحلية المتداولة سواء دولار أو دينار أو شيكل من باب التيسير على الناس ".

وأشار الصوالحة، إلى أن عملية الدفع ستمتد لعشرة أيام من يوم الإثنين المقبل 20-2-2023 حتى يوم الخميس 2-3-2023، وبعد هذا الموعد ستصل الأسماء تباعاً ونتيجة لذلك ستصل الأسماء المسجلة لإجراء القرعة عليها، كاشفاً أن القرعة هذا العام ستكون لعامين أي قرعة "تكميلية" لهذا العام لوجود 525 حاجاً لم يتمكنوا من الحج العام الماضي بسبب كورونا، وسيتم إجراء القرعة أيضاً للعام القادم 2024- 1445.

وأوضح أن ما سيحصل بخصوص القرعة لعامين، هي أنه سيتم إجراء قرعة أولاً للعام الحالي، ثم إجراء قرعة للعام القادم 2024، متمنياً من المسجلين ان يكرمهم الله بخروج أسمائهم في قرعة الحج لهذا العام سائلاً الله أن يوفقهم.

وتابع الصوالحة: تم إصدار كتاب من وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري لوزير الحج السعودي بأن يكون هناك عدد إضافي كمكرمة سعودية؛ ما سيساعد أعداد إضافية الخروج للحج هذا العام، لافتاً بأن هناك مكرمة حج لأهالي الشهداء الفلسطينيين بواقع 1000 حاج وهي مُقسمة 500 من الضفة المحتلة، و500 من قطاع غزة.

ولفت مدير الحج والعمرة، قائلاً: بخصوص عدد الحجاج الفلسطينيين لهذا العام سيكون 6600 حاج، موضحاً أن نصيب المحافظات الشمالية بناءً على العدد السكاني حيث سيكون 62% أي 4092 حاج وحاجة، فيما سيكون نصيب المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" 38% أي 2508 حاج وحاجة".

وعن معايير الاختيار للحجاج أضاف الصوالحة:" أن أهم هذه المعايير هي السن أي من عمره من 50-60 له نقطه، ومن 60-70 له نقطتان، ومن فوق الـ70 له 3 نقاط، ومريض السرطان له نقطة إضافية، وهذا ما سيجعل بعض الفئات المحتاجة للحج أن تخرج هذا العام أكثر من غيرها".