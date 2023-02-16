الاتحاد الإسباني يوضح موقفه بشأن "رشوة برشلونة"

علق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس 16/2/2023م، رسميا على تورط نائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجيريرا، في قضية الحصول على رشوة من نادي برشلونة بقيمة 1.4 مليون يورو.



وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "لجنة الحكام تؤكد أن السيد إنريكيز نيجريرا ترك منصبه بعد التغيير في عام 2018".



وأضاف: "اللجنة تأسف لهذا السلوك، لا يجوز لأي عضو في لجنة التحكيم القيام بأي عمل من المحتمل أن يدخل ضمن تضارب المصالح"، مؤكداً أن لجنة الحكام تحت تصرف القاضي للتعاون وتقديم المعلومات



وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أمس الأربعاء، إجراء تحقيق من قبل المدعي العام بإسبانيا، بشأن تلقي نائب الرئيس السابق للجنة الحكام، رشوة من برشلونة بين عامي 2016 و2018، بإجمالي 1.4 مليون يورو.

ردّ برشلونة على التقارير التي أثيرت اليوم الأربعاء في برنامج "Què t’hi jugues" على إذاعة "سير كتالونيا"، حول تحقيقات للمدعي العام في إسبانيا، تخصّ نائب الرئيس السابق للجنة الحكام، إنريكيز نيغريرا.

وبحسب التقارير فقد تلقى نيغريرا رشوة من برشلونة بين عامي 2016 و2018 بإجمالي 1,4 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني خرج في بيانٍ رسمي كردٍ على ذلك.

وبالتزامن مع ذلك، قال النادي الكتالوني في بيان صحفي : "في الماضي استأجر نادي برشلونة خدمات مستشار تقني خارجي، الذي زودنا بتقارير فنية على شكل فيديو للاعبين شباب في أندية إسبانية أخرى".

وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، امتدت العلاقة معه إلى تقديم تقارير فنية متعلقة بالتحكيم الاحترافي، من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل طاقم التدريب الأول والثاني، هذا أمر شائع بين أندية كرة القدم المحترفة".

وأضاف "هذه الأنواع من الاستعانة بخدمات خارجية، هي الآن واجبة على المحترف الذي يعمل في مجال إدارة كرة القدم، يأسف نادي برشلونة لأنّ هذه المعلومات نُشرت على وجه التحديد عندما وصل الفريق إلى أفضل مستوياته في هذا الموسم".

وختم "سيتخذ برشلونة إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يحاولون تشويه صورة النادي، والأضرار المحتملة على سمعته الطيبة، التي قد تنجم عن مثل هذه المعلومات".