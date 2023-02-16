رابط فحص مساعدات العمال 700 شيكل غزة والضفة، عقب الاعلان عن توزيع الدفعة السابعة من المساعدات النقدية 700شيكل للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة، حتي بدات عمليات البحث من قبل العشرات من المواطنين في قطاع غزة والضفة بحثاً عن رابط فحص مساعدات العمال المتضررين 700 شيكل في غزة والضفة، لهذا سنخصص لكم متابعين الكرام في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط فحص مساعدات العمال المتضررين 700 شيكل في غزة والضفة، وكذلك التصريحات المتعلقة في آلية توزيع مساعدات 700شيكل.

رابط فحص مساعدات العمال المتضررين 700 شيكل في غزة والضفة

ووفقاً لمفوض وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، فأن المساعدة النقدية بقيمة 700 شيكل تم صرفها للحالات المُرشحة من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الدفعة السادسة من منحة البنك الدولي.

وأضاف:" المساعدات صُرفت لإجمالي 11104 حالات، وكانت حصة المحافظات الجنوبية منها 6617 حالة و5769 حالة منهم كانت من وزارة التنمية الاجتماعية.

رابط فحص مساعدات 700شيكل

وبين مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهو، أن 2487 حالة مرضية توجهت بطلب المساعدة من وزارة التنمية للتوجه لمصر أو الداخل المحتل للعلاج وكانت ضمن الحالات المُستفيدة.

وأشار إلى أن هذه المساعدة تُصرف لمرة واحدة فقط ومُدرج عليها الحالات المرضية وبعض المستفيدين من مخصصات الشؤون، وبعض الأسر التي تقدمت بطلبات بدل إيجار، مبيناً أن المساعدة هي حل أزمة للحالات المدرجة على برامج وزارة التنمية الاجتماعية.





شروط صرف مساعدات 700شيكل

وفي ٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢، أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، عن صرف الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من المساعدات للعمال المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيكل للشخص الواحد.

و أكد أبو جيش أنه سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من الجائحة، مساعدة من البنك الدولي، وسيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة تشمل 10 آلاف عامل.

رابط فحص 700 شيكل للمتضررين وزارة العمل

وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية، فأن الدفعة الحالية تغطي محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المستفيدين من تلك المنحة يصل إلى 75 ألف مستفيد، ولعل هذا الأمر غير مقتصر على المنحة الخاصة ب700 شيكل، بل هناك مساعدات أخرى لأهالي القطاع.

وبشأن رابط فحص مساعدات العمال 700شيكل، لم يصدر عن أي جهة حكومية رابط للفحص، وانما يكون الفحص وفقاً لرسالة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية ترسل عبر جوال المواطن المستفيد ، للمزيد عن رابط فحص مساعدات العمال 700شيكل تابع موقع وزارة العمل هنـــــــــا