وكيل ميسي يصل برشلونة بشأن عودته

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم الأربعاء، أن خورخي ميسي والد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ووكيل أعماله، وصل إلى مدينة برشلونة.

وأكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المهتم بأخبار برشلونة، خلال مقطع مصور عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "وصل خورخي ميسي إلى مطار برشلونة، بعد الاجتماع مع مسؤولي باريس سان جيرمان بالعاصمة الفرنسية باريس".

وتدور مفاوضات، هذه الأيام، بين نادي العاصمة الفرنسية مع ووكيل ميسي بشأن تمديد النجم الأرجنتيني، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو/حزيران المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن مسؤولي باريس سان جيرمان غير متحمسين للتجديد مع النجوم بالفريق في ظل تراجع النتائج، على أن تكون مباريات دوري الأبطال الفرصة الأخيرة للتقييم وتحديد الموقف النهائي للبرغوث.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي، لكن هذه التقارير أكدت أن عودة ميسي إلى برشلونة تحظى بالنصيب الأقل.