السفير دياب اللوح ينعى ضحايا حادث الإسماعيلية ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين  

نعي سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس 16-2-2023، أبناء فلسطين الأبرار من ضحايا الحادث المروري الأليم، الذي تعرض له مواطنون فلسطينيون في طريق عودتهم إلى قطاع غزة عبر طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأسفر الحادث الأليم عن وفاة خمسة فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين خلال حادث سير.

وأعرب السفير دياب اللوح في بيان له: "عن عميق حزنه ومواساته لأهالي ضحايا الحادث الأليم، ويتقدم باسم القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين إلى عموم الشعب الفلسطيني ولذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية".

وأضاف :"ندعو الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب ذويهم في مصابهم الجلل ، وأن يمنّ على المصابين الثلاث بالشفاء العاجل".

وأوضحت السفارة في بيان صحفي أنها ستتولى متابعة الوضع الصحي للجرحى والمصابين وعلاجهم بالمستشفيات المصرية لحين تمام شفاءهم على خير وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام وهم : سوزان خالد سليمان أبو جامع، حامد نعيم دمياطي حبيب، جهاد محمد عبد الحميد أبو دقة.

وقالت السفارة في بيانها :"إنها ستتولى إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية الخاصة بنقل جثامين الضحايا الخمس الفلسطينيين إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن لمواراتهم الثرى في قطاع غزة.، وهم:

محمد السيد منصور الجدبه

أحمد محمد رشاد النجار

إسماعيل عمر إسماعيل شاهين

جهاد أحمد عبد الكريم ابو دقة

منى فريد محمد جامع