كيف يمكنك احتواء أطفالك بعد الزلزال ؟

في الغالب يؤدي وقوع الزلازل أو اي من الكوارث الطبيعية لحالة من الشعور بالخوف والفزع لدى الأطفال الصغار.

وقد يأتي خوف الأطفال بعد الزال بأشكال متعددة، كما يمكن أن يتأثر بالحدث حسب درجة تضرره منه، سواء بدمار منزله وفقدان أسرته، أو غير ذلك، وربما يكون الخوف لدى الطفل بدرجة أساسية بعد الزلزال

كيف أحتوي الأطفال بعد الزلزال؟

ويتم ذلك من خلال عدة خطوات يجب ان يتبعها الوالدين، ومن أهم هذه الخطوات ما يلي:

- التعرف على ما يريدون فعله، فيمكن إشراكهم في عملية تنظيف المنزل إذا كان ذلك مريحا لهم.

- الاهتمام بمخاوفهم والعمل على شرح سبب الزلزال بشكل علمي، وتوضيح خطوات التعامل فور وقوع الزلازل.

- الاستماع جيدا إلى مشاعرهم، إذا كانوا يبكون لا تخبروهم أن يصمتوا، فقط احتضنوهم وأكدوا لهم أنهم أصبحوا بأمان.

- البدء بالعودة إلى الروتين اليومي- حسب حالة التصرر من الزلزال- وتصليح ما تم إفساده.

- إشراكهم في أنشطة مختلفة مع أطفال آخرين كنوع من الإلهاء أو التخلص من الطاقة السلبية.

- التعاون مع معالجين متخصصين في حال لم يكن الطفل قادر على تقبل الوضع.

جدير ذكره أنه خلال زلزال تركيا وسوريا الذي وقع في الـ6 من فبراير 2023، بينما الناس نيام، وخلف أكثر من 8000 قتيل وما زال العدد قابل للزيادة.