تشكيلة مباراة برشلونةومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي، قبل بداية برشلونة أي مباراة له سواء كان في الدوري أو الكأس أو دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الذي سيلعب فيه مساء اليوم الخميس16/2/2023م، أمام مانشستر يونايتد الفريق الإنجليزي، وتزادد عمليات البحث من قبل عشاق وجمهور النادي الاسباني برشلونة عن تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لهذا سنخصص لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن تشكيل مباراة برشلونة و مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الاوروبي

وتشكيلة مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة، ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام الاسبانية المتخصصة في الكرة الأوروبية بجانب الكرة الاسبانية من أبرزها صحيفة سبورت الاسبانية التي بينت تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون قمة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ برشلونة 🆚 مانشستر يونايتد



⏰ هذا المساء في الأوقات التالية:



⏰5:45🇲🇷

⏰6:45🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰7:45🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸

⏰8:45🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇾 🇯🇴🇸🇴

⏰9:45🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/M93RAxTuuz — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 16, 2023

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم

وبحسب صحيفة سبورت الاسبانية فأن تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد، سيدخل فيها المدرب الاسباني تشافي في حراسة المرمي :أندريه تير شتيجن، أما خط الدفاع : كوندي، رونالد أراوخو، كريستينسن، أليس بالدي

فيما خط الوسط : فرانك كيسيه، فرينكي دي يونج، بيدري، فيما خط الهجوم : رافينيا، ليفاندوفسكي، جافي.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة اليوم في الدوري الاوروبي

وفيما ستكون تشكيلة مانشستر يونايتد وفقاً لصحيفة ذاتها، في حراسة المرمى : دي خيا، وخط الدفاع : ديوجو دالوت، هاري ماجواير، لوك شاو، تايرل مالاتسيا، أما خط الوسط : فريد، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، فيما خط الهجوم : سانشو، راشفورد، ويجهورت.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

وموعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، ستكون وفقاً لتوقيت مكة المكرمة عند الساعة 8:45م، أمام بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد عند الساعة الـ7:45، وبتوقيت فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي 2023م، الساعة الـ7:45م.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

والقناة الناقلة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ستكون معروضة عبر قناة بي ان سبورت القطرية الراعي التلفزيوني الدائم منذ عقود لاغلب البطولات الأوروبية وغيرها على مستوى العالم، لهذا ستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد منقولة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وسيكون معلق مباراة برشلونة و مانشستر يونايتد الكويتي (خليل البلوشي).

حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

وسيكون حكم مباراة برشلونة و مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس، الحكم: ماوريزيو مارياني

ومساعد حكم: دانيل بيندوني، ومساعد حكم: البيرتو تيغوني، والحكم رابع: سيمون سوزا.

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي

علما أن مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ستلعب على أرضية ملعب الكامب نو معقل الفريق الاسباني برشلونة، وبعد ان تعرفنا على تشكيلة برشلونة و مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة وموعد وحكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، يمكنكم متابعين الكرام مشاهدة البث المباشر لـمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي هنــــــــــــا.