مصرع امرأة دهساً بقطار في الداخل المحتل

لقيت امرأة مصرعها، اليوم الخميس 16-2-2023، بعد سقوطها على سكة القطار الحديدية في "تل أبيب" بالداخل المحتل، وتعرضها للدهس.

وأفادت مصادر محلية، بأنه لقيت امرأة، في الأربعينيات من العمر، مصرعها ظهر اليوم، بعد أن صدمها قطار ركاب في وسط مدينة "تل أبيب" بالداخل المحتل، بعد سقوطها على السكة الحديدية جراء وعكة صحية ألمت بها.

وعقب الحادث أقرت الطواقم الطبية في المكان وفاتها على الفور، فيما قال شهود عيان : "إن المرأة أصيبت بحالة من التشنج قبل سقوطها على السكة الحديد".

ومن جانبها، فتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وتشهد حركة القطارات في منطقة وسط كيان الاحتلال تشويشات في أعقاب هذا الحادث.