دعوات لأداء الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم في سلوان

أُطلقت العديد من الدعوات المقدسية لإسناد 11 عائلة مقدسية، في بناية حي واد قدوم المهددة بالهدم، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ لأداء صلاة الجمعة غداً أمامها.

وتهدف هذه الدعوات التي صدرت للجمعة الثانية على التوالي والتي وُجهت إلى أهالي مدينة القدس لإسناد العائلات والوقوف معها ضد قرار الهدم الذي يواجهه هذا المبنى.

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس بهدم مبنى سكني يضم 11 شقة، حيث يواجه ساكنوها خطر التهجير، ويعيش في هذا المبنى نحو 75 فرداً منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام.

ويُشار إلى أن سكان البناية يحاولون الحصول على ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطا تعجيزية حالت دون ذلك.