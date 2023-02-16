الصحة بغزة: عائلة غزية جديدة تتبرع بقرنيتي فقيدها

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، أن عائلة الوحيدي بادرت بالتبرع بقرنيتي فقيدهم المرحوم: وائل زامل الوحيدي، وفق تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

وزارة الصحة الفلسطينية - قطاع غزة||

الخميـــس 16/02/2023

استباقا للخيرات واستمرارا لحملة #ومن_أحياها

بادرت عائلة المرحوم وائل زامل الوحيدي(58 عاما ) من منطقة شمال غزة ، بالتبرع بقرنيتي الفقيد ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون إثنين ممن حرموا نعمة الإبصار ويعيد بقرنيتيه الأمل لهما من جديد.

رحم الله الفقيد وأجزل له ولذويه الأجر والثواب