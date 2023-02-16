"انشيلوتي" بشأن مصير أسينسيو: لا أهتم كثيرا

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على موقفه من لاعب الفريق ماركو أسينسيو لاعب، عقب الانتصار أمس الأربعاء، برباعية نظيفة على إلتشي، في الجولة 21 من الليجا.

وقال أنشيلوتي، عقب المباراة، ردا على أحد الأسئلة حول مصير أسينسيو: "إنه يبدو جيدا بالنسبة لي، ولا أعرف إذا كان سيبقى أم لا، فقد يبقى أو يرحل، لا أعرف، ولا أهتم كثيرا".

وأضاف: "لدينا تحد مهم للغاية هذا الموسم، والمهم أنه يساهم مع الفريق، ونأمل أن يستمر على هذا النحو، وسيتخذ النادي القرار الأنسب".

يذكر أن عقد أسينسيو ينتهي مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، وأبدى اللاعب رغبته في البقاء، لكن التقارير الأخيرة تفيد أن إدارة الملكي، لن تقدم له العرض الذي يتوقعه من أجل البقاء.

ورفع الميرنجي رصيده إلى 48 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بفارق 8 نقاط عن برشلونة، بينما تجمد إلتشي عند 9 نقاط في ذيل الترتيب.