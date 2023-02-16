إضراب في اللد احتجاجاً على تصاعد العنف والجريمة

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، اللد بأراضي الـ48، احتجاجا على استفحال العنف والجريمة في المدينة، وانعدام الأمن، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مكافحة الإجرام وفك رموز جرائم القتل.

وشمل الإضراب جهاز التربية والتعليم العربي، والمدارس والمؤسسات العربية، وكذلك الحركة التجارية.

وشهدت اللد، أمس الأربعاء، خلال ساعات جريمتي قتل، الأولى وقعت بعد الظهر بانفجار مركبة، والجريمة الثانية بإطلاق النار على شاب في الثلاثينيات من عمره.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع 2023، نحو 16 قتيلا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.