"الضربة القاضية" تودي بحياة مُلاكم مصري

توفي وفاة لاعب الملاكمة المصري رامز حسام 17 عاماً، متأثراً بإصابته بنزيف في المخ، بعد أن هُزم بالضربة القاضية أمام منافسه داخل الحلبة.

وفي التفاصيل، فقد دخل الملاكم حسام في غيبوبة، جراء تلقيه عدة ضربات قاتلة على يد منافسه في ختام بطولة الجمهورية للشباب، إذ تم وضعه على أجهزة التنفس داخل مستشفى جامعة طنطا دون جدوى.

هذا، وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لوفاة اللاعب رامز حسام، ويتم تشييع جنازته ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة القاهرة.

وشهد نادي السكك الحديدية بطنطا تلك الواقعة والتي جاءت خلال انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة، إذ أقيمت مباراة فاصلة بين الضحية وملاكم آخر وانتهت بخسارة الأول بالضربة القاضية يوم الخميس الماضي.

واستطاع رامز من الوقوف عقب إعلان خسارته، وسرعان ما سقط أرضاً وتم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.



