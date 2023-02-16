العمل الحكومي يُعزي بضحايا حادث الاسماعيلية

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم الخميس 16/2/2023، ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع على طريق الإسماعيلية الصحراوي، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أبناء شعبنا، وهم في طريق العودة إلى قطاع غزة.

وتوجه العمل الحكومي بخالص التعازي والمواساة من أسر الضحايا، مؤكداً متابعته مع جهات الاختصاص بالجانب المصري لحالة المصابين الذين نقلوا للمستشفى، وتفاصيل إعادة جثامين الوفيات.

وقال:"سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل."

توفي 5 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب3 آخرين صباح اليوم، إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية قبل قليل.

وفي التفاصيل، وقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع "H1"، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.

وأشارت مصادر في المنطقة، بأنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات لطوارئ الإسماعيلية.