حماس تعزي بضحايا الحادث المروري المؤسف في مدينة الإسماعيلية المصرية

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 16/2/2023، بأحر التعازي والمواساة إلى شعبنا الفلسطيني، وإلى عوائل ضحايا حادث المرور المؤسف الذي وقع في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وقالت الحركة :"نسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وتوفي 5 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب3 آخرين صباح اليوم، إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية قبل قليل.

وفي التفاصيل، وقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع "H1"، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.

وأشارت مصادر في المنطقة، بأنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات لطوارئ الإسماعيلية.