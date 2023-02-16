موعد امتحانات التوجيهي الثانوية العامة 2023 في فلسطين، شهادة الثانوية العامة 2023 "التوجيهي"، هي مطلب لمعظم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة والقدس، حيث تعتبر هي جسر العبور إلى الجامعة ودراسة التخصص المرغوب والابداع فيه، من أجل الانطلاق إلى الحياة العملية وتحقيق الأحلام والمستقبل، لذا ينتظر طلبة الثانية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، باعتبارها المرحلة المفصلية من أجل التقدم إلى الحياة الجامعية ومن بعدها المهنية والعملية، أو اختيار حياة العمالة والمهن الأخرى.

موعد امتحانات توجيهي 2023 في غزة

موعد امتحانات توجيهي 2023 في غزة، يهتم الطلبة وأولياء الأمور في معرفة تاريخ امتحانات التوجيهي 2023، حتى يستعد لها الطلبة سواء الطالبات أو الطلاب، فلا فرق في ذلك لأنهم يقدمون الامتحانات في يوم واحد وأسئلة موحدة، وعلى الرغم من اختلاف المواد لدى الفرعين العلمي والأدبي إلا إن هناك مواداً مشتركة بين الفرعين، لذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023، حتى يتمكن المهتمون من الاطلاع على التاريخ.







متى امتحانات الثانوية العامة توجيهي في رام الله وغزة

متى امتحانات الثانوية العامة توجيهي في رام الله وغزة، وزارة التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية نشرت في وقت سابق جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 التوجيهي، في غزة والضفة والقدس، وقالت إن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون على دورتين، حيث يكون موعد الدورة الأولى من تاريخ 7 حتى 26/6/2023، بينما تبدأ الدورة الثانية من تاريخ 8 حتى 21/8/2023.







تاريخ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023

تاريخ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023، في العادة تُعلن وزارة التربية والتعليم قبل اعلان نتائج الثانوية العامة، عن نتائج العشر الأوائل وأسمائهم في كل الأفرع، لذلك تكون فرحة كبيرة لهم ولذويهم ويتلقى أهلي الطلبة نجاحهم وتميزهم بالزغاريد والاحتفالات والمهنئين أيضا، لذلك فإن الطلبة يجتهدون ويسعون بكل ما أوتوا من طاقة لأن ينجحوا في الثانوية العامة ويحققوا نتائج عالية، أو على الأقل فوق الجيد جداً من اجل السماح لهم بدخول التخصص الذي يريدون، خاصة لأصحاب الفرع العلمي.