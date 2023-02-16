قطة تفاجئ مذيعة على الهواء مباشرة

فاجأت "قطة" مذيعة تلفزيونية أثناء بث مباشر للتلفزيون التركي، عندما قفزت فجأة على المكتب أمام المذيعة بالاستديو لشرب الماء.

واقتحمت القطة الاستديو في أثناء البث المشترك على القنوات التركية، في إطار حملة لجمع تبرعات للمناطق التي ضربها الزلزال، الأسبوع الماضي.

لم تكن ضمن قائمة الضيوف، لكنها أصبحت "نجمة" بعد ظهورها أمام ملايين المتابعين في لقطة إنسانية.

وانطلق حملة تبرعات على عدد من القنوات التركية، الأربعاء ،بمشاركة نخبة من الإعلاميين والفنانين الأتراك، جمعت حتى الآن أكثر من 100 مليار ليرة تركية.

وبينما كان الفنانون والإعلاميون يستقبلون المكالمات من المتبرعين على الهواء مباشرة، اقتحمت القطة الاستديو وبدأت تتجول في المكان.

لم يتفاجأ المشاركون في الحملة من الزائر الجديد، حيث بدا الأخير وكأنه ضيف دائم على الشاشة، يتجول ويدعو نفسه على احتساء مشروب ساخن في شتاء تركيا القارس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها قط استديوهات البث على القنوات التركية، فسجل هذه الحيوانات الأليفة حافل بالمشاكسات التي وثقتها لحظات مباشرة أبرزها ذلك القط الذي فاجأ أحد مذيعي نشرات الأخبار وقفز على طاولته وجلس على الصحف والمجلات.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 40 ألف قتيل، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.