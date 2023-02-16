غزة: إطلاق تطبيق "نقابة الموظفين العام"

أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام اليوم الخميس 16/2/2023 إطلاق تطبيقها الإلكتروني "النقابة " حيث أصبحت النسخة الرسمية متوفرة على المنصة العالمية "جوجل بلاي".

وذكرت النقابة أن التطبيق يعتبر منصة إلكترونية رائدة تحتوى على الخدمات التي تقدمها النقابة في المجالات المختلفة، كما يتح الاشتراك في صندوق الموظف من خلال التسجيل الموحد.

وأوضحت النقابة أنه بإمكان الموظف من خلال التطبيق الاشتراك في مشروع باصات الموظفين، والتحكم بالحجوزات اليومية والأسبوعية والشهرية والإلغاء ومعرفة الأرصدة ومعرفة خطوط السير ومواعيد انطلاقها والتعرف على الشركات وأسماء سائقي الباصات.

وذكرت النقابة أن التطبيق يساعد في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ويوفر الراحة والكفاءة، ويسهل تقديم الشكاوي والاقتراحات المختلفة في الموضوعات والقضايا التي تهم الموظفين بشكل عام.

وبإمكان الموظف تحميل التطبيق من هنا