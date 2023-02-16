موعد أول يوم رمضان 2023 في فلسطين والدول العربية، شهر وأيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، إذ شارف شهر جب على الانتهاء، وما ان دخلنا في شهر شعبان يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444 هجري، حيث سننشر لكم تاريخ شهر رمضان المبارك 2023 وفق التقويم الميلادي، لاسيما وأنه الشهر المحبب للملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يبدؤون بالصوم من أول يوم حتى يومه الأخير دون كلل أو ملل.

متى أول يوم رمضان 2023

متى أول يوم رمضان 2023، عشرات الملايين من المسلمين حول العالم يبحثون عن موعد شهر رمضان المبارك وفق المعاهد الفلكية، من اجل الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل، بتجهيز النفس والأعمال الصالحة التي يتطلبها استقبال الشهر الفضيل، وينشر فريق التحرير في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تاريخ أول يوم رمضان 2023- 1444 بالميلادي والهجري، ليتمكن المسلمون من التعرف على موعد بدء شهر رمضان الفضيل.

طالع أيضا.. طريقة عمل صينية دجاج مشوي بالخضار في المنزل رمضان 2023

كم يوم باقي على شهر رمضان 2023

كم يوم باقي على شهر رمضان 2023، المعاهد الفلكية أعلنت عن موعد شهر رمضان المبارك 2023، لكن لا يمكن للمفتي العام في الدولة أن يُعلن عن أول يوم صيام إلا بعد ثبات رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2023، ويتم تحري الهلال مساء يوم 28 شعبان، فإذا شاهد المختصون هلال رمضان، فإن المفتي العالم يُعلن عن اليوم التالي أول يوم رمضان، أما في حال لم يروا الهلال فإن رمضان يكون في اليوم الذي يليه، لكن وفق المرصد الفلكي فقد تبقى لشهر رمضان نحو 30 يوماً فقط أو زيادة أو نقص في يوم.

موعد شهر رمضان 2023 فلكياً

موعد شهر رمضان 2023 فلكياً، يبحث معظم المسلمون في كل بقاع الأرض عن موعد شهر رمضان المبارك 1444 فلكيا، لكي يستعدوا ويتجهزوا لاستقباله، حيث إنه وفق التقويم الميلادي، ووفقاً للحساب الفلكي، فإنه يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في فلسطين ومعظم الدول العربية، لكن نكرر أن لا صيام قبل رؤية هلال شهر رمضان 2023، على الرغم من الإعلان عن موعد شهر رمضان لعام 2023.