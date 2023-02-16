سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الخميس 16-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ويبحث المهتمين والمتابعين في جميع محافظات سوريا عن أسعار الذهب وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على جميع تلك الأسعار بالليرة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الخميس 16-2-2023

سعر غرام الذهب 21 في إدلب سجل عند شراء: 367,000، مبيع : 375,000 .

سعر غرام الذهب 21 في حلب عند شراء: 380,000 ، مبيع : 388,000 .

سعر غرام الذهب 21 في دمشق عند شراء 380,000 ، مبيع: 388,000 .

سعر غرام الذهب 21 في الحسكة عند شراء: 370,000 ، مبيع: 378,000 .

سعر الذهب في سوريا اليوم جميع العيارات

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس عيار 24وصل عند مستوى بيع 388,571 شراء 388,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس عيار 22 عند مستوى بيع 356,190 وشراء 355,667

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس عيار 21عند مستوى بيع 340,000 وشراء 339,500

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس عيار 18عند مستوى بيع 291,429 وشراء 291,000

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس عيار 14 عند مستوى بيع 226,667 وشراء 226,333

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس عيار 12 عند مستوى بيع 194,286 وشراء 194,000

سع الاونصة عند مستوى بيع 12,084,571وشراء 12,066,800

سعر الجنيه الذهب عند مستوى بيع 2,720,000 وشراء 2,716,000

سعر الكيلو عند مستوى بيع 388,571,429و شراء 388,000,000

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب اليوم في سوريا

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 148,487 ليرة $59.11

سعر الذهب عيار 22 136,115 ليرة $54.19

اسعار الذهب عيار 21 129,930 ليرة $51.72

اسعار الذهب عيار 18 111,367 ليرة $44.34

سعر الذهب عيار 14 86,618 ليرة $34.48

سعر الذهب عيار 12 74,244 ليرة $29.56

اسعار أوقية الذهب 4,617,957 ليرة $1,838

اسعار جنيه الذهب 1,039,437 ليرة $413.80

اسعار كيلو الذهب 148,487,369 ليرة $59,113

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 فبراير 148,561 129,994 111,423 86,661 74,281

14 فبراير 149,912 131,177 112,436 87,449 74,956

13 فبراير 149,839 131,112 112,381 87,406 74,919

12 فبراير 150,792 131,946 113,096 87,963 75,396

11 فبراير 150,791 131,945 113,095 87,962 75,395

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

في نهاية المقالة التي حرص الفريق على نشرها حول سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم الخميس 16-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .