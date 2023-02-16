سفارة فلسطين بمصر تتابع حادث سير الإسماعيلية الذي أودى بحياة 5 فلسطينيين

أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر اليوم الخميس 16/2/2023، ارسالها فريق لمتابعة حيثيات حادث السير لمسافرين فلسطينيين في طريق عودتهم إلى قطاع غزة وأدى لوفاة 6 بينهم خمسة فلسطينيين.

وأوضح السفارة في بيان صحفي، أنها فور وقوع الحادث عبر طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، أصدر سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح تعليماته لمندوب السفارة في الإسماعيلية بالتوجه فورا إلى مكان الحادث.

وتوجه فريق من السفارة لمتابعة ملابسات الحادث وحالة الضحايا من المتوفين والمصابين الفلسطينيين، لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا لقطاع غزة والاطمئنان على الجرحى والمصابين ومتابعة علاجهم بالمستشفيات المصرية.

ونوهت إلى أنه سوف تعلن السفارة لاحقا عن المعلومات النهائية الدقيقة لعدد وأسماء الضحايا والمصابين.