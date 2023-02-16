أصيب في مجزرة أريحا: الشاب ثائر عوضات بحالة خطيرة في مستشفى "هداسا"

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس 16/2/2023، أن الشاب الذي أصيب بجراح خطيرة في مجزرة مخيم عقبة جبر بأريحا بالضفة المحتلة، هو ثائر عوضات ومتواجد في مستشفى "هداسا الإسرائيلي".

وكان جيش الاحتلال ارتكب في السادس من فبراير الحالي، جريمة مروعة، حيث اغتالت مجموعة من الشبان، خلال عملية عسكرية في أريحا، حيث ارتقى خمسة شهداء، بالإضافة لعدد من الجرحى.





وخلال العملية العسكرية، أحضرت قوات الاحتلال عدد من سيارات الإسعاف، وقامت باقتحام المنزل الذي تواجد فيه الشبان، ومن ثم قاموا باختطاف جثامين الشهداء، إضافة إلى اعتقال شاب مصاب من مكان العملية".

وأفادت الهيئة، أن الشاب عوضات كان أعلن عن استشهاده في مجزرة مخيم عقبة جبر بأريحا، إلا أنه ووفقاً لمحامي الهيئة كريم عجوة، فإن الشاب المصاب والمتواجد في مستشفى هداسا عين كارم هو ثائر عوضات وما زال على قيد الحياة وتحت أجهزه التنفس والتخدير وليس علاء عوضات كما كان معلن من السابق.