في بلاغ عسكري: سرايا القدس - كتيبة جنين تدعو المقاومين للحذر وأخذ الحيطة

دعت سرايا القدس - كتيبة جنين اليوم الخميس 16/2/2023، مجاهديها والمقاتلين والمناضلين من كل قوى المقاومة لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والبقاء على جهوزية عالية.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بلاغ عسكري:" على جميع مجاهدينا في كتيبة جنين والمقاتلين والمناضلين من إخواننا في كل قوى المقاومة، أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والبقاء على جهوزية عالية، فهذا عدو غدار لا يؤمن جانبه. "

كما دعت أبناء شعبنا وأهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد الانتباه والحذر وإبلاغ المقاومين عن أي سيارات أو تحركات مشبوهة لحماية ظهر المجاهدين والمقاتلين في الميدان.

وتابعت :"فأنتم يا أهلنا درعنا وحصننا المنيع بعد الله."

وتمعن "إسرائيل" من عدوانها ضد أبناء شعبنا بالإعدامات اليومية والاعتقال، عبر دخول قوات وسيارات خاصة، لاغتيال المقاومين، حيث بلغ عدد شهداء الضفة المحتلة منذ بداية العام الحالي أكثر من 45 شهيداً.