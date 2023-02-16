تشكيلة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، اعتبره عشاق كرة القدم، ومراقبون رياضيون بأن يوم خاص في الدوري الأوروبي 2022-2023، عندما يخوض ناديا برشلونة ومانشستر يونايتد مباراة من طراز رفيع الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، ضمن مباراة الذهاب في دوري الـ 16 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يلتقي الفريقان وهم في أفضل حالهما، وعينهما على اللقب لتحقيق بعض المكاسب المالية والمعنوية وثبات عودتهما إلى الطريق الصحيح، للتتويج بالألقاب المحلية والقارية.

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، تشهد قائمة برشلونة التي ستواجه مانشستر يونايتد غيابات عدة، أبرزها قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس، لكّن هناك لاعبون يستطيعون تعويض مكانه بالطريق الصحيح، أبرزهم اللاعب الهولندي فرانك دي يونغ، لذا سينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي 2022-2023، حيث يحل في حراسة المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: كوندي، أروخو، كريستينسن، ألبا، خط الوسط: بيدري، دي يونج، كيسيه، خط الهجوم: رافينها، جافي، ليفاندوفسكي.

Xavi's 22-man squad for today's game against Manchester United! pic.twitter.com/LshuIbO2HR — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2023

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة اليوم بالدوري الأوروبي

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد برشلونة اليوم بالدوري الأوروبي، غيابات مانشستر يونايتد كثيرة، لكن المدرب الهولندي ايريك تين هاج يستطيع التعامل مع مثل تلك الغيابات عندما يواجه الكبار، حيث يغيب عن القائمة المستدعاة لمواجهة برشلونة، مارسيال، أنتوني، سكوت مكتوميناي، مارسيل سابيتزر، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان إريكسن ودوني فان دي بيك بداعي الإصابة، لذا نرفق لكم تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الأوروبي، حراسة المرمى: دي خيا، خط الدفاع: دالوت، فاران، لوك شاو، مالاسيا، خط الوسط: كاسيميرو، فريد، خط الوسط : سانشو، برونو فرنانديز، راشفورد، خط الهجوم: فيجورست.

من هو معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم

من هو معلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم، سيعلق على القمة الخاصة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في إطار دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، المعلق العماني الشهير خليل البلوشي، بينما تنقل قنوات بي ان سبورت القطرية مجربات المباراة، يما يتجهز جمهور كرة القدم لمشاهدة قمة كروية من الطراز الرفيع في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.