بالصور مستوطنون وطلاب معاهد توراتية يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:57 ص
16 فبراير 2023
اقتحام الأقصى (4).jpeg
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"مستوطنون رفقة طلاب معاهد توراتية يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم"اقتحام الأقصى (1).jpeg
اقتحام الأقصى (4).jpeg
اقتحام الأقصى (2).jpeg
اقتحام الأقصى (3).jpeg
 

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