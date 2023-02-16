بالصور مستوطنون وطلاب معاهد توراتية يقتحمون المسجد الأقصى

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مستوطنون وطلاب معاهد توراتية يقتحمون المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:57 ص
16 فبراير 2023
"مستوطنون رفقة طلاب معاهد توراتية يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم"
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