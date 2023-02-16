وزارة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات قاسية بحق الأسرى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
16 فبراير 2023
اعتصام أهالي الأسرى ووقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة (4).JPG
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أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" شرعت صباح اليوم الخميس 16/2/2023، في تنفيذ عقوبات قاسية بحق الأسرى في سجون "نفحة وريمون وعوفر وجلبوع ومجدو".

ويدعي الاحتلال، أن العقوبات تأتي  رداَ على خطوات الأسرى الاحتجاجية على قرارات المتطرف "بن غفير".

وشملت العقوبات حرمان الأسرى من الخروج لممارسة الرياضة الصباحية، وسحب أجهزة "البلاطة والكمكم" من الغرف، وتقليص الساعات اليومية للخروج لساحة السجن "الفورة"، ووقف الكانتينا، وتقييد كل أسير يخرج من غرفته.

وشددت وزارة الأسرى والمحررين على أن هذه الجملة من العقوبات لن تفلح في إرهاب الأسرى  وهم مستمرون في برنامجهم النضالي للحصول على حياة إنسانية كريمة.

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