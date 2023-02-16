لجان المقاومة: تفجير منزل الشهيد الجعبري "جريمة" تعكس مدى التخبط والإرباك الأمني

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس 16/2/2023، أن تفجير و هدم العدو الصهيوني لمنزل الشهيد "محمد الجعبري " في الخليل بالضفة المحتلة، جريمة عنصرية ثأرية تعكس مدى التخبط والإرباك الأمني الذي يعيشه العدو الصهيوني بفعل عمليات المقاومة الموجعة التي ينفذها شباب ومقاومي شعبنا الثائر.

واعتبرت اللجان في بيان صحفي، أن استهداف البيوت الآمنة محاولة يائسة وفاشلة يحاول بها العدو الصهيوني للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة الفلسطينية في القدس والضفة .

وشددت على أن سياسة هدم المنازل التي تستهدف الوجود الفلسطيني لن تنجح في كسر إرادة شعبنا وأهلنا وستزيد إصرار شعبنا وأبطاله الثوار على مواصلة المقاومة حتى دحر العدو الصهيوني عن كامل تراب فلسطين.

ووجهت، التحية والإجلال لأبناء شعبنا وأهلنا الصامدين الصابرين في القدس المحتلة والضفة الأبية الثائرة الذين يقدمون أروع نماذج البطولة والتضحية والفداء ويسطرون أروع صفحات العزة والصمود والمقاومة .