مكتب إعلام الأسرى : وحدات القمع تقتحم بأعداد كبيرة قسم "1" في سجن جلبوع

قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس 16/2/2023، أن وحدات القمع المتسادا والدرور واليماز التابعة لإدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت سجن جلبوع.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، فإن حدات القمع اقتحمت بأعداد كبيرة قسم "1" في سجن جلبوع، وأجرت تفتيشات استفزازية في عدد من غرف الأسرى.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 16/2/2023، العصيان ضد قرارات إدارة السجون، رفضًا لما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، بحقهم من حرمانهم من أبسط حقوقهم، وسط تهديدات بعقوبات جماعية.



