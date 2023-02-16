بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس ١٦/٢/٢٠٢٣، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة والقدس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدن وقرى الضفة المحتلة، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها فساداً قبل أن تعتقل عدداً من المواطنين.

ومن بين أسماء المعتقلين:

١. مدحت لطفي البزار- بيتللو غرب رام الله

٢. المحرر براء عبد الصمد- البيرة

٣. أحمد كفاية- بيتونيا غرب رام الله

٤. محمد أبو عليا- البيرة

٥. المحرر محمد برهان ضراغمة- رام الله

٦. وسام أبو محسن- تياسير شرق طوباس

٧. الجريح محمود الطرزي- جنين

٨. إياد حسن العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل

٩. مجد إسماعيل العطاونة- بيت كاحل

١٠. سعيد ماهر العصافرة- بيت كاحل

١١. عبد الخالق إبراهيم الجودي- بيت كاحل

١٢. عمر محمد العطاونة- بيت كاحل

١٣. محمد باسم الزهور- بيت كاحل

١٤. مصطفى صقر العصافرة- بيت كاحل