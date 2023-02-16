محدث بالفيديو والصور وفاة 5 فلسطينيين من قطاع غزة وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير مروع في مصر

توفي 5 فلسطينيين من قطاع غزة، وأُصيب3 آخرين صباح اليوم الخميس 16 فبراير 2023، إثر حادث سير وقع بمدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية قبل قليل.

وفي التفاصيل، وقع حادث سير أليم ومروع لسيارة من نوع "H1"، كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.

وأشارت مصادر في المنطقة، بأنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات لطوارئ الإسماعيلية.

وقال سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح: "إنه تم إرسال فريق من السفارة الفلسطينية بمصر لمتابعة حادث السير المروع الذي اسفر عن وفاة 5 فلسطينيين ومصري واصابة 3 فلسطينيين بجروح وكسور في الإسماعيلية فجر اليوم الخميس، مضيفا: "وسيتم نشر التفاصيل عند انتهاء الإجراءات".

وفيما يلي، أسماء الوفيات الفلسطينيين العائدين لغزة في حادث الاسماعيلية بمصر وهم خمس وفيات وثلاث مصابين .

1- محمد السيد منصور الجدبة

2- احمد محمد رشاد النجار

3- جهاد محمد عبد الحميد ابو دقة

4- اسماعيل عمران اسماعيل شاهين

5- جهاد احمد عبد الكريم أبو دقة

أسماء المصابين

حامد نعيم الدمياطي

سوزان خالد سليمان أبو جامع

منى فريد محمد ابو جامع

https://www.facebook.com/watch/?v=1144682329501372 #فيديو تعرض مسافرين من خان يونس وشرقها و غزة لحادث سير بالإسماعيلية Posted by ‎وكالة معبر رفح الاعلامية‎ on Wednesday, February 15, 2023





