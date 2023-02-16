طقس فلسطين.. أجواء شديدة البرودة وفرصة لسقوط الأمطار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:13 ص
16 فبراير 2023
طقس فلسطين.. أجواء شديدة البرودة وفرصة لسقوط الأمطار
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 2023/02/16، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو بارداً في معظم المناطق الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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