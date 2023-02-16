بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال اقتحامها لجنين وسط اشتباكات مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس 16-2-2023، مدينة جنين ومحيط مخيمها حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم وقامت بمحاصرة عمارة سكنية في حي المراح بمدينة جنين.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح محمود الطرزي بعد مداهمة منزله في حي المراح في مدينة جنين.

وأوضحت، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار بمخيم جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومحيط المخيم، حيث تصدى مقاومون بإطلاق النار بشكل كثيف تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين.

وبدورها، قالت سرايا القدس- كتيبة جنين: "إن مجاهديها بدأوا بالتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، وأمطروها بزخات من الرصاص، وفجروا عبوات ناسفة ضد آليات الاحتلال في مداخل المخيم".

وفي أعقاب ذلك، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها.



